США назвали сроки проведения испытаний прототипов гиперзвуковых аппаратов

Однако из-за сложностей в разработке аппаратов сроки испытаний могут быть перенесены.

К концу года в США собираются провести испытания двух прототипов гиперзвуковых аппаратов. Об этом сообщает National Defense со ссылкой на директора Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США Стивена Уолкера.

По его словам, этими летательными аппаратами станут ракета с воздушно-реактивным двигателем (HAWS), а также глайдер (TBG) — летательный аппарат, который обладает сверхманёвренностью и использует планирующий тип полёта.

— Это два совершенно разных концепта, но, когда вы имеете дело с гиперзвуковыми технологиями, полезно обладать тем, что я называю сознательной избыточностью, — подчеркнул Уолкер.

Отмечается, что, если испытания пройдут успешно, есть шанс, что оба аппарата смогут использоваться в работе в начале 2020 года. Однако эти сроки могут быть перенесены из-за сложностей в разработке.

Ранее Лайф писал, что Пентагон выделит $63 млн на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия.