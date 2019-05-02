Минобороны опровергло сообщения о гибели четырёх российских военных в Сирии

По словам представителей военного ведомства, слух о якобы гибели россиян специально запустили в соцсетях боевики.

За последнее время ни один российский военный не погиб в Сирии. Такое заявление сделали представители Минобороны РФ, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной гибели четырёх россиян. Как отмечает агенство "РИА Новости", ранее сообщалось, что россияне якобы попали под обстрел боевиков в сирийской провинции Хама.

— За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооружённых сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны информацию о гибели охарактеризовали как "очередную фальшивку".

— К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях, — добавили в ведомстве.