В зарубежных креветках нашли пестициды и кокаин

В Великобритании эксперты нашли в креветках, пойманных в Саффолке, кокаин и другие запрещённые вещества. Такое открытие сделали исследователи Королевского колледжа Лондона совместно с Университетом Саффолка.

Отмечается, что в данном виде морепродуктов помимо кокаина также было обнаружено другое наркотическое вещество — кертамин. Кроме того, в креветках содержались пестициды и следы фармацевтических препаратов. Образцы креветок были собраны из рек Альде, Бокса, Дебена, Гиппинга и Уэйвени.

По мнению экспертов, обнаруженные в ракообразных вещества, попадая в природу, имеют свойство накапливаться в обитателях окружающей среды.

— Главный вопрос, является ли наличие кокаина у водных животных проблемой Саффолка или это распространено по всей Великобритании, а также за рубежом, требует дальнейших исследований, — цитирует профессора Университета Саффолка Ника Бери сайт телеканала BBC.

Также подчёркивается, что влияние химических загрязнений, оказывающих прямое воздействие на дикую природу, требует повышенного внимания в Великобритании.