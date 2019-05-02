Трамп заявил, что на следующей неделе "много чего произойдёт" в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе в Боливарианской Республике "много чего произойдёт". Об этом государственный деятель сообщил в эфире телеканала Fox Business.

Отмечается, что, когда в эфире американского телеканала главу государства попросили дать комментарий относительно ситуации в Венесуэле, Трамп сделал неоднозначное заявление.

— Это просто ужасная ситуация <...> Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. <...> Много чего произойдёт на следующей неделе, может быть, и раньше, — сказал он.

Что именно лидер США подразумевал под этой фразой, он не уточнил.

Напомним, что в последнее время ситуация в Венесуэле существенно обострилась. 30 апреля власти страны сообщили о попытке госпереворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Действующий президент страны Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.

Ранее Лайф писал, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США допускают проведение военной операции в Венесуэле, если такая необходимость возникнет.