На Украине два города остались без горячей воды из-за долгов

В одном из них без элементарного блага цивилизации осталось 469 многоэтажных домов.

Города Ровно и Чернигов остались без горячей воды из-за долгов, накопившихся у потребителей. Об этом сообщают пресс-службы ООО "Ривнетеплоэнерго" и Черниговского областного совета.

Так, в Ровно отключение объяснили сложной экономической ситуацией и повышением "Нафтогазом" цены на газ для коммунальщиков.

В Чернигове без горячей воды осталось сразу 469 жилых домов, в которых находится почти 39 тысяч квартир. При этом ожидается, что подачу воды удастся наладить сегодня.