Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

По данным федеральной службы, только в центральном штате Махараштра с конца года было зафиксировано более 1300 случаев свиного гриппа.

В Роспотребнадзоре сообщили о важности вакцинации россиян против гриппа в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Индии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно данным Министерства здравоохранения Индии, с начала года в нескольких штатах Индии были зарегистрированы "вспышки" свиного гриппа. Так, в самом крупном штате Раджастан только на конец января было зафиксировано более 1100 случаев данного заболевания. При этом 49 из них закончились летальным исходом.

В южном штате Телегана с января по март 2019 года медиками был диагностирован свиной грипп у более чем 300 пациентов, в штате Орисса — у 130 человек, в центральном Мадхья-Прадеш — у 150, из которых 40 пациентов скончались.

Тем временем наименее благоприятная обстановка сложилась в штате Махараштра, где в общей сложности проживает около 113 миллионов жителей. Там было зафиксировано 1300 случаев свиного гриппа, из которых 110 с летальным исходом.

Отмечается, что по сравнению с началом года распространение болезни удалось купировать. В настоящий момент власти Индии принимают все меры по профилактике и лечению свиного гриппа.