Трамп заявил, что США могут снять ограничения с Кубы

Однако, вероятнее всего, в Вашингтоне усилят ограничительные меры против Гаваны.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business заявил, что США могут снять ограничения с Кубы.

— Сделав правильные шаги, Куба могла бы извлечь большую пользу, мы могли бы раскрыться [снять ограничения, эмбарго], но мы в конце концов закроемся, если они не покинут Венесуэлу, — заявил Трамп.

Он также раскритиковал власти Венесуэлы за отказ принимать гуманитарную помощь от США.

Ранее власти США пригрозили Кубе новыми санкциями, если Гавана не прекратит "вмешательства" во внутренние дела Венесуэлы. Во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео осудил Россию и Кубу "за вмешательство" в ситуацию в Боливарианской Республике.

Напомним, что в последнее время ситуация в Венесуэле существенно обострилась. 30 апреля власти страны сообщили о попытке госпереворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Действующий президент страны Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.