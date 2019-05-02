СМИ: У немецких граждан проблемы с алкоголем

Согласно данным, ежегодно в Германии от алкогольной токсикомании умирает порядка 74 тысяч человек.

Эксперты считают, что в Германии существует проблема алкоголизма. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на данные Немецкой службы по исследованию алкогольной и наркотической зависимости (DNS).

Согласно предоставленному службой отчёту, ежегодно от алкоголизма в Германии умирает около 74 тысяч человек, несмотря на то что с 2016 по 2017 год употребление спиртного в стране снизилось на 2,38%.

Также отмечается, что количество людей в возрасте от 10 до 20 лет, которые подвергались стационарному лечению из-за злоупотребления спиртными напитками, в 2017 году составило более 21 тысячи человек. При этом у 300 тысяч из них медики диагностировали неврологические и психические нарушения из-за алкоголя.

Кроме того, в DNS подчеркнули, что алкогольная продукция распространена в Германии повсеместно, а это означает её доступность для населения. Как отмечает издание, в организации считают необходимым принятие ряда таких мер, как запрет на спиртные напитки для молодёжи в возрасте до 18 лет и повышение цен на алкоголь. Это, считают эксперты, поможет в урегулировании сложившейся ситуации.