Католическая церковь Шри-Ланки перенесла службы из-за угрозы новых терактов

Кроме того, при храмах будут созданы "комитеты бдительности", которые проследят за безопасностью.

Католическая церковь Шри-Ланки перенесла дату возобновления служб после серии терактов из-за угрозы новых атак. Об этом сообщает издание Ara Derana.

Отмечается, что возобновление планировалось 5 мая, однако теперь новая дата не сообщается.

Ранее предполагалось, что в целях защиты от терактов прихожанам будет запрещено проносить с собой сумки в храмы. Кроме того, будут созданы "комитеты бдительности", которые проследят за безопасностью. Всем посетителям храма, которые не являются его прихожанами, будет необходимо продемонстрировать удостоверение личности.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. После атак были задержаны десятки человек и признаны террористическими две группировки: "Национальный таухид джамаат" и "Миллату ибрахим".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.