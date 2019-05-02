В Сухуме произошёл пожар в русской школе имени Пушкина — видео

На место происшествия прибыли президент республики Рауль Хаджимба и глава МЧС Лев Квициния.

В Сухуме в здании русской школы имени А.С. Пушкина произошёл пожар. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

По данным РИА "Новости", сообщение о возгорании поступило около 6:40 по московскому времени. На кадрах можно увидеть, как клубы дыма валят с крыши здания школы. Спасателям удалось локализовать пожар и не допустить его распространения на соседние здания.

На место происшествия прибыл президент республики Рауль Хаджимба и глава МЧС Лев Квициния. Информации о погибших и пострадавших не поступало.