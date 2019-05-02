Названы самые популярные французские автомобили на российском рынке

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Названы самые популярные французские автомобили на российском рынке

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Фото: © Pixabay

В пятёрке лидеров нашлось место сразу четырём представителям одной марки — Renault.

Эксперты сервиса "Автостат инфо" определили пятёрку самых популярных французских автомобилей на российском рынке за первые три месяца текущего года.

Так, в лидерах оказались сразу четыре представителя Renaut. Вершину списка занял Renault Duster, следом расположились Logan и Kaptur. За бортом тройки лидеров оказался Renault Sandero.

И лишь на пятом месте можно обнаружить представителя другого французского концерна — Peugeot 3008. Добавим, что его продажи снизились на 50%.

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