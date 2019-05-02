Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

États-Unis: l’impressionnante inondation de la ville de Davenport filmée par un drone pic.twitter.com/yrTT6UpESL— BFMTV (@BFMTV) 1 мая 2019 г.
Третий по величине город штата Айова, Давенпорт, оказался затоплен, несмотря на принятые властями меры по укреплению дамбы. Вышедшая из берегов река Миссисипи прорвала её, и вода хлынула в город. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на мэра.
Местные власти приняли меры по укреплению дамбы мешками с песком, однако она не выдержала натиска стихии.
В городе введён режим ЧС: людей экстренно эвакуируют спасатели.
Here's Modern Woodmen Park in Davenport from above, via video from @MikeBorland13HD. pic.twitter.com/QnVMdgjdEX— Keith Murphy (@MurphyKeith) 1 мая 2019 г.
Опрошенные в связи с ситуацией эксперты рассказывают, что "раздутая" проливными дождями и таянием снега река рискует остаться таковой на всю часть весеннего сезона, отличающегося повышенной влажностью.
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