Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

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Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

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Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.

Третий по величине город штата Айова, Давенпорт, оказался затоплен, несмотря на принятые властями меры по укреплению дамбы. Вышедшая из берегов река Миссисипи прорвала её, и вода хлынула в город. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на мэра.

Местные власти приняли меры по укреплению дамбы мешками с песком, однако она не выдержала натиска стихии.

В городе введён режим ЧС: людей экстренно эвакуируют спасатели.

Опрошенные в связи с ситуацией эксперты рассказывают, что "раздутая" проливными дождями и таянием снега река рискует остаться таковой на всю часть весеннего сезона, отличающегося повышенной влажностью.

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