Росгвардия представит багги огневой поддержки на Параде Победы

На Параде Победы в Москве Росгвардия впервые покажет багги огневой поддержки "Чаборз-М3". Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
— Росгвардия продемонстрирует багги "Чаборз-М3" в варианте огневой поддержки, который предполагает установку 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомёта АГС-17 или АГС-30 в кормовой части машины. Основные характеристики багги остаются прежними, — заявил собеседник агентства.
Сама машина может легко модернизироваться, а на неё нетрудно установить дополнительное вооружение, что является её несомненными плюсами. Интерес к ней, по словам источника, активно проявляют и в Вооружённых силах РФ.
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