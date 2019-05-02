Росгвардия представит багги огневой поддержки на Параде Победы

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Росгвардия представит багги огневой поддержки на Параде Победы

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Сама машина может легко модернизироваться, а на неё нетрудно установить дополнительное вооружение.

На Параде Победы в Москве Росгвардия впервые покажет багги огневой поддержки "Чаборз-М3". Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Росгвардия продемонстрирует багги "Чаборз-М3" в варианте огневой поддержки, который предполагает установку 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомёта АГС-17 или АГС-30 в кормовой части машины. Основные характеристики багги остаются прежними, — заявил собеседник агентства.

Сама машина может легко модернизироваться, а на неё нетрудно установить дополнительное вооружение, что является её несомненными плюсами. Интерес к ней, по словам источника, активно проявляют и в Вооружённых силах РФ.

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