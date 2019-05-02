Billboard назвал лучших музыкантов года

G.O.A.T. 🐐 @Drake #BBMAs pic.twitter.com/WTpwC6tQyE— Billboard Music Awards (@BBMAs) 2 мая 2019 г.
В США объявили победителей музыкальной премии Billboard Music Awards. Полный список лауреатов опубликован на сайте журнала Billboard.
Победителем в категориях "Лучший исполнитель" и "Лучший певец" стал канадский рэпер Дрейк. Всего музыкант выиграл 12 из 17 номинаций и стал рекордсменом по количеству наград в истории премии (27 статуэток).
Here is the complete list of 2019 @BBMAs winners https://t.co/aR1uxMOs8Z#BBMAs pic.twitter.com/YcNiTWGccD— billboard (@billboard) 2 мая 2019 г.
Лучшим новым исполнителем был назван рэпер Джаред Хиггинс, более известный как Juice WRLD.
Лучшей певицей стала Ариана Гранде, а лучшей группой — южнокорейский бой-бенд Bangtan Boys.
В 2018 году лучшим исполнителем по версии Billboard стал Эд Ширан.
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