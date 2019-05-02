Billboard назвал лучших музыкантов года

Церемония вручения премии прошла 1 мая в Лас-Вегасе на стадионе MGM Grand Garden Arena.

В США объявили победителей музыкальной премии Billboard Music Awards. Полный список лауреатов опубликован на сайте журнала Billboard.

Победителем в категориях "Лучший исполнитель" и "Лучший певец" стал канадский рэпер Дрейк. Всего музыкант выиграл 12 из 17 номинаций и стал рекордсменом по количеству наград в истории премии (27 статуэток).

Лучшим новым исполнителем был назван рэпер Джаред Хиггинс, более известный как Juice WRLD.

Лучшей певицей стала Ариана Гранде, а лучшей группой — южнокорейский бой-бенд Bangtan Boys.

В 2018 году лучшим исполнителем по версии Billboard стал Эд Ширан.