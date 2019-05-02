Одесская полиция усилила охрану в центре города из-за годовщины событий 2 мая

Правоохранители уже оцепили Куликово поле, а по всему периметру стоят бойцы Нацгвардии.

Полиция Одессы перешла на усиленный режим несения службы в связи с поминальными мероприятиями к пятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

В МВД Украины ранее сообщили, что за охраной правопорядка будут следить более двух тысяч оперативников. По улицам ходят полицейские с собаками, а также дежурят бойцы Нацгвардии.

Правоохранители уже оцепили Куликово поле. Попасть на него можно только через центральный вход, пройдя два кордона силовиков.

Пока в центре города обстановка достаточно спокойная.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.