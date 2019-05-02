"Последние герои". Борис Литвак — о первом и последнем дне войны

Лайф подготовил цикл материалов о ветеранах Великой Отечественной, где они рассказывают о войне как она есть.

Борис Григорьевич — один из самых нетипичных и интересных ветеранов, которых можно встретить. Он переворачивает представление о самом понятии "война". У него нет никаких сожалений — он вспоминает те годы как насыщенное, увлекательное время. И рассказывает о нём в основном хорошее. При этом, как свободолюбивый человек, армии в целом и подчинение приказам не очень любил.

Службу Бориса Литвака точно нельзя назвать спокойной: со своего первого до последнего дня на войне он занимался тем, что отбивал танковые прорывы по всему фронту. Времени на отдых было мало, чаще удавалось передохнуть только в дороге.

Командиром огневого взвода, или просто взводным, его назначили сразу после военного училища. Это тот редкий чин, которому приходилось и принимать решения, и исполнять их вместе с солдатами на поле боя. Борис Григорьевич дошёл до Берлина, но участвовал в боевых действиях и после победы. Также он рассказывал, как представлял себе настоящих бюргеров и какими они оказались на самом деле. А ещё поделился мыслями о том, что для счастья нужно не так уж много.