В Китае посетители парка сорвались с 235-метровой горки, есть погибшие

Всего с аттракциона упало 14 человек, 12 из них получили травмы разной степени тяжести.

На юго-западе Китая, в одном из парков развлечений города Чэнду, с 235-метровой горки сорвалось 14 человек, двое из них погибли от полученных травм, остальные 12, среди которых шестеро детей, находятся в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Власти пока не предоставляют информацию о произошедшем, а именно то, каким образом посетители парка оказались за пределами защитных ограждений, которыми оборудован весь аттракцион.

Местные правоохранительные органы приступили к расследованию. Парк закрыт до особого распоряжения.