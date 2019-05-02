В МИД РФ заявили, что Киев тормозит расследование трагедии в Доме профсоюзов

В ведомстве отметили, что она стала следствием политики националистических сил Украины, дорвавшихся до власти в результате госпереворота.

Власти Украины упорно тормозят расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что спустя пять лет после трагедии в Доме профсоюзов, где были сожжены заживо 48 человек, зачинщики и исполнители преступления не найдены.

— Всё это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков, — заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что "леденящая душу трагедия", потрясшая весь цивилизованный мир, стала следствием политики националистических сил Украины, которые "дорвались до власти в результате госпереворота".

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Здание было подожжено радикалами, которые не давали людям покинуть его. В результате погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за трагедию никто не понёс.