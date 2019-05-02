СМИ назвали город, который может стать новой столицей Индонезии

Нынешняя столица страны Джакарта может не справиться с задачами быть политическим и экономическим центром.

Индонезийский город Паланкарая может стать новой столицей страны вместо Джакарты. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на оценки правительственных экспертов.

— Город относительно молодой, он был заложен в середине прошлого столетия, и тогда первый президент республики, национальный герой страны Сукарно задумался о переносе туда столицы, — рассказал руководитель исследований проблем народонаселения при Национальном институте наук Харри Йогасвапа.

Недавний анализ показал, что Паланкарая полностью соответствует стандартам, которым должна отвечать столица, а существенным плюсом может стать её географическое положение в сейсмически безопасном районе. Однако остров нередко подвергается наводнениям и задымлениям от лесных пожаров.

Ранее президент страны Джоко Видодо заявил о возможности переноса столицы, так как Джакарта не справляется с обязанностями экономического и политического центра страны.