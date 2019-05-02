В Москве женщина родила сына прямо в машине скорой помощи

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в родовое отделение. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения сообщает агентство "Москва".

Родовые схватки у женщины, которая находилась на 28-й неделе беременности, начались у одной из аптек Москвы. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на экстренный вызов и повезла пациентку в роддом.

— По дороге у женщины отошли околоплодные воды, и врачи были вынуждены принять роды прямо в автомобиле скорой помощи, — рассказали в депздраве.

Фельдшер уточнил, что роды у пациентки были первыми и прошли очень стремительно. Недоношенный мальчик родился здоровым и сразу закричал. Роженицу и ребёнка доставили в роддом в удовлетворительном состоянии.

Специалист посоветовал беременным женщинам вызывать врачей при первых же схватках.

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