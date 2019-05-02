Кошка стала звездой показа Dior — видео

Животное вышло на подиум прямо во время демонстрации новой коллекции модного дома и перетянуло всё внимание на себя.

An unexpected 'catwalk' at Christian Dior's latest show pic.twitter.com/NtznS0svjw — Reuters Top News (@Reuters) 2 мая 2019 г.

Во время показа круизной коллекции модного дома Christian Dior в Марракеше на подиум вышла кошка и стала звездой заключительной проходки моделей. Об этом сообщил Daily Sabah.

Прошедший 1 мая показ мод продемонстрировал коллекцию-превью к весенне-летней линейке одежды Christian Dior.

Представитель семейства кошачьих, выйдя на подиум, сразу же перетянул всё внимание на себя. А оценив по достоинству ткань платья одной из моделей, кошка направилась прямо к зрителям.

Похожий инцидент уже происходил на показах мод, тогда "модель Котейкина" засветилась в Стамбуле.