Джуд Лоу женился во второй раз

Британский актёр театра и кино Джуд Лоу женился на своей девушке Филиппе Коэн. 46-летний артист и его 32-летняя возлюбленная пригласили на скромную церемонию в лондонской мэрии только самых близких, сообщает The Sun.

Для актёра этот брак стал вторым. С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему троих детей.

После развода с Фрост у Лоу был роман с актрисой и фотомоделью Сиенной Миллер. В 2009 году актёр стал отцом в четвёртый раз — новозеландская модель Саманта Бёрк родила от него дочь.

В марте 2015 года ещё одну дочь Лоу родила певица Кэтрин Хардинг.

С психологом Филиппой, которая управляет собственной фирмой, актёр познакомился около трёх лет назад.