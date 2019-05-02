Штаб Зеленского обещает провести инаугурацию с "фишечками"

Читайте также

Штаб Зеленского обещает провести инаугурацию с "фишечками"

1028

Фото: © РИА "Новости"

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал организовать такую церемонию инаугурации, какой в Незалежной ещё не было. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал член штаба Юрий Костюк.

Думаем о фишечках. Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент, — отметил он.

Костюк добавил, что команда Зеленского продолжает процесс обсуждения и не намерена раскрывать все секреты церемонии. Точная дата инаугурации ещё неизвестна.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×