Штаб Зеленского обещает провести инаугурацию с "фишечками"

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал организовать такую церемонию инаугурации, какой в Незалежной ещё не было. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал член штаба Юрий Костюк.

— Думаем о фишечках. Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент, — отметил он.

Костюк добавил, что команда Зеленского продолжает процесс обсуждения и не намерена раскрывать все секреты церемонии. Точная дата инаугурации ещё неизвестна.