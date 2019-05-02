Суд арестовал главу Минэкономики Дагестана по делу о хищении 20 млн рублей

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца арестовал главу Министерства экономики Республики Дагестан Османа Хасбулатова по делу о хищении более 20 млн рублей при выполнении госконтрактов. Об этом ТАСС рассказали представители суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Ранее Лайф сообщал, что министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов был задержан в качестве фигуранта дела о хищении более 20 млн рублей.
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