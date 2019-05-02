Минздрав Украины предупредил о вреде соцсетей через Facebook

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья людей. В посте в "Фейсбуке" Супрун напомнила, что количество виртуальных друзей не является подтверждением социализированности и иногда влияет на чувство одиночества в реальной жизни.

По словам главы украинского Минздрава, существует множество исследований, которые подтверждают появление дополнительного стресса, повышение тревожности, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в социальных сетях.

Супрун отметила, что к негативным последствиям использования соцсетей относят развитие зависимостей, снижение самооценки и нарушения сна.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить работу социальной сети "Инстаграм" в России. Он заявил, что долгое сидение в соцсети говорит о мании и зависимости.