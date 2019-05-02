Тюменские врачи спасли девочку, которой прожгло пищевод батарейкой

Сотрудникам клинической больницы № 2 удалось успешно провести операцию двухлетнему ребёнку.

В начале апреля в приёмное отделение детского стационара ОКБ № 2 привезли двухлетнюю девочку с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Малышка не могла принимать пищу, её мучила боль в животе и рвота. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Тюменской области.

— Рентген показал, что в нижней трети пищевода находится инородный предмет. Под общей анестезией в ходе эндоскопического вмешательства врачи через естественные отверстия извлекли круглую плоскую батарейку, — пишет Депздрав.

Батарейка диаметром чуть более двух сантиметров не меньше недели стояла поперёк пищевода, она успела окислиться и наполовину разрушиться. Излившийся электролит вызвал химический ожог пищевода, в котором образовались сквозные отверстия до полутора сантиметров каждое.

Ребёнку ввели специальный зонд, заменивший стенки пищевода, а сама она питалась внутривенно.

Спустя три недели девочка смогла нормально дышать и есть, а накануне майских праздников её выписали домой.

Врачи подчёркивают, что если бы её привезли в больницу чуть позже, то последствия могли бы стать необратимыми.