Новак заявил, что в мае добыча нефти в России останется на достигнутом уровне

Добыча нефти в России в апреле текущего года сократилась на 229 тысяч баррелей в сутки в рамках ОПЕК+. Об этом рассказал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

— В рамках ОПЕК+ Россия к концу апреля находится на уровне сокращения добычи нефти в 229 тысяч баррелей в сутки без учёта СРП и 223 тысячи баррелей в сутки с учётом СРП, — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

В мае же добыча нефти останется на прежнем, достигнутом уровне.