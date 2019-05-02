Новак заявил, что в мае добыча нефти в России останется на достигнутом уровне

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Новак заявил, что в мае добыча нефти в России останется на достигнутом уровне

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Фото: © Pixabay

Добыча нефти в России в апреле текущего года сократилась на 229 тысяч баррелей в сутки в рамках ОПЕК+. Об этом рассказал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

В рамках ОПЕК+ Россия к концу апреля находится на уровне сокращения добычи нефти в 229 тысяч баррелей в сутки без учёта СРП и 223 тысячи баррелей в сутки с учётом СРП, — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

В мае же добыча нефти останется на прежнем, достигнутом уровне.

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