В Москве ветераны ВОВ смогут получать госуслуги на дому

Сотрудники МФЦ расскажут пожилым людям о существующих мерах социальной поддержки.

Более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны смогут получать государственные услуги на дому в рамках проекта "Москва — с заботой о ветеранах". Об этом сообщается на портале мэра и правительства российской столицы.

Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" проведут поквартирный обход ветеранов. С каждым из них будет поддерживать связь персональный помощник.

По просьбе ветеранов сотрудники центров снимут показания счётчиков, принесут единый платёжный документ и помогут оплатить коммунальные услуги. Пожилым людям также расскажут о существующих мерах социальной поддержки и в случае необходимости окажут максимальное содействие в получении госуслуг.

Каждый ветеран лично познакомится с представителями МФЦ и получит именной сертификат на постоянное выездное обслуживание.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны.