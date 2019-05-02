Зеленский назовёт имена министров после инаугурации

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Зеленский назовёт имена министров после инаугурации

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Фото: © РИА Новости

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена руководителей министерств лишь после того, как вступит в должность. Об этом изданию "Украинская правда" рассказал его соратник, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.

Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть — проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография, — отметил Костюк.

Ранее Владимир Зеленский назвал имя человека, который возглавит его администрацию.

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