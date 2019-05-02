В Саранске от взрыва петарды пострадал ребёнок

Гулявшей вместе с подругами девятилетней девочке хулиганы бросили под ноги петарду.

В Саранске госпитализировали девятилетнего ребёнка, пострадавшего при взрыве петарды. Об этом пишет портал izvmor.

Девочка гуляла на детской площадке, когда находившиеся рядом подростки бросили ей под ноги пиротехническое изделие.

Пострадавшую оглушило хлопком, врачи диагностировали у неё травму перепонок. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Информации по поводу розыска и наказания хулиганов пока не поступало.