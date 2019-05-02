Названы убивающие женскую красоту продукты

Особенно следить за рационом из-за сложностей с контролем веса следует дамам в возрасте старше 45 лет.

Спортсменка фитнес-бикини Валерия Барченко перечислила продукты, наносящие вред организму. Отказ от них поможет сохранить стройность и красоту.

В комментарии для портала MedAboutMe эксперт напомнила, что принципы здорового питания не делятся по половой принадлежности. Она посоветовала исключить из рациона фастфуд, любые газированные напитки, чипсы, сухарики, майонез, колбасу, а также продукты быстрого приготовления.

По словам Барченко, женщины должны с опаской относиться к соленьям, маринованным продуктам, алкоголю, кофе, картофелю и моркови. Спортсменка подчеркнула, что для избавления от лишнего веса стоит снизить употребление соли, так как она задерживает воду.

Также специалист посоветовала снизить потребление кофе до одной чашки в день и ограничить себя в алкоголе, так как он обезвоживает организм. Барченко уточнила, что без особого вреда для фигуры можно позволить себе бокал сухого красного вина.

Эксперт напомнила, что особенно следить за рационом следует женщинам старше 45 лет, так как с возрастом контролировать вес становится всё сложнее.

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