В Северном море обнаружили утечку ядовитого газа из бомб времён Первой мировой

В акватории Северного моря вблизи бельгийского города Кнокке-Хейста обнаружили утечку ядовитого газа, который исходит из бомб и гранат времён Первой мировой войны. Об этом сообщает издание Het Laaste Nieuws.

Сейчас губернатор провинции Западная Фландрия Филипп Де Бакер потребовал избавить зону, которая считается курортной, от "кладбища" старых боеприпасов.

— Лучше это сделать сегодня, чем ждать, когда утечка будет более масштабной, — заявил Де Бакер.

Добавим, что местные рыболовы ежегодно вылавливают сотни неразорвавшихся донных мин, которые были заложены во время Второй мировой войны.