В Северном море обнаружили утечку ядовитого газа из бомб времён Первой мировой

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В Северном море обнаружили утечку ядовитого газа из бомб времён Первой мировой

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Фото: © Paxabay

В акватории Северного моря вблизи бельгийского города Кнокке-Хейста обнаружили утечку ядовитого газа, который исходит из бомб и гранат времён Первой мировой войны. Об этом сообщает издание Het Laaste Nieuws.

Сейчас губернатор провинции Западная Фландрия Филипп Де Бакер потребовал избавить зону, которая считается курортной, от "кладбища" старых боеприпасов.

Лучше это сделать сегодня, чем ждать, когда утечка будет более масштабной, — заявил Де Бакер.

Добавим, что местные рыболовы ежегодно вылавливают сотни неразорвавшихся донных мин, которые были заложены во время Второй мировой войны.

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