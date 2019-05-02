Москвичей предупредили об излюбленных местах укусов клещей

Эксперт Депздрава отметил места, к которым чаще всего присасываются членистоногие.

С наступлением весны следует внимательно осматривать себя во время прогулок, поскольку клещи присасываются к коже безболезненно для человека. Об этом агентству "Москва" рассказал специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Пик укусов клещей наблюдается с апреля по июль, они обычно подкарауливают свою добычу во влажных, не слишком тенистых местах, в траве и кустарниках и по краям тропинок в парках. Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — сообщил Тяжельников.

Также специалист Депздрава отмечает, что, собираясь на природу, желательно надевать такую одежду и обувь, которые будут защищать от проникновения насекомых.

Напомним, что в России начался сезон клещей. Ранее Лайф приводил советы, как избежать укусов насекомых и переносимых ими болезней.