Будущий глава государства ещё в начале кампании хотел показать нестандартный подход.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал не становиться "классическим политиком". Об этом в интервью изданию "Украинская правда" сообщил его соратник, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.

— Он сказал, что думает и что у него есть идея, какой должна быть кампания. Володя хотел, чтобы всё выглядело нестандартно, чтобы была другая связь, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова, — заявил Костюк.

Он также рассказал, что незадолго до старта предвыборной кампании члены команды Зеленского и сам кандидат встречались с различными политологами.

Ранее Костюк сообщил, что имена глав различных ведомств Владимир Зеленский объявит лишь после вступления в должность.