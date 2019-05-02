Названы города России, жители которых больше всего довольны жизнью

Доля полностью или в основном довольных жизнью граждан, проживающих в Москве, составляет 82%.

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ выяснили, что больше всего довольных жизнью россиян живёт во Владивостоке, Томске и Липецке. А меньше всего довольны окружающей действительностью во Владикавказе, Хабаровске и Воронеже. Об этом со ссылкой на исследование удовлетворённости граждан России своей жизнью сообщает ТАСС.

Так, во Владивостоке доля полностью или в основном довольных жизнью граждан составляет 87%. В Москве этот показатель держится на уровне 82%.

— Исследование показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года, — рассказали специалисты.

Они уточнили, что в марте 2019 года показатель упал до 73%. В десятку городов, жители которых меньше всего довольны своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов и Махачкала.

Исследование проводилось в первом квартале 2019 года в 78 российских городах, население которых превышает 250 тысяч человек.

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