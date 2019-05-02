Серена Уильямс рассказала о событии, которое разбило ей сердце

23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс рассказала о том, что не может забыть упущенные "первые шаги" своей дочери. Об этом сообщает Tennis World USA.
— Мне было так грустно, когда я пропустила это событие. Моё сердце было разбито. Я знаю, что такое происходило у многих родителей, но я была просто раздавлена в тот момент. Я желаю Олимпии прожить наилучшую и правильную жизнь, — рассказывает Уильямс.
Теннисистка также даёт совет молодым людям в их начинаниях. Главное, говорит она, справиться с трудностями в психологическом плане, тогда легко преодолеть и другие сложности.
Серена Уильямс вернётся на корт на турнире в Риме, который стартует 12 мая.
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