Серена Уильямс рассказала о событии, которое разбило ей сердце

Теннисистка сообщила, что не может простить себе упущенный момент собственного материнства.

23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс рассказала о том, что не может забыть упущенные "первые шаги" своей дочери. Об этом сообщает Tennis World USA.

— Мне было так грустно, когда я пропустила это событие. Моё сердце было разбито. Я знаю, что такое происходило у многих родителей, но я была просто раздавлена в тот момент. Я желаю Олимпии прожить наилучшую и правильную жизнь, — рассказывает Уильямс.

Теннисистка также даёт совет молодым людям в их начинаниях. Главное, говорит она, справиться с трудностями в психологическом плане, тогда легко преодолеть и другие сложности.

Серена Уильямс вернётся на корт на турнире в Риме, который стартует 12 мая.