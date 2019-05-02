Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде Лондона состоятся 30 мая.

Заседание должно было состояться сегодня, но американская сторона не представила всех необходимых для экстрадиции данных. Суд обязал это сделать до 12 июня.

Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Ранее суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.