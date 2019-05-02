Первый ДВ-гектар среди переселенцев получила старообрядка из Бразилии

В марте 2019 года действие "Дальневосточного гектара" было расширено на участников госпрограммы по переселению соотечественников, теперь они могут подать заявку на участок вместе с заявлением на получение паспорта РФ.

Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где участники программы по переселению соотечественников получили свои бесплатные гектары. Первой обладательницей земли станет гражданка Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф, сейчас она ждёт получения российского паспорта.

Агриппине 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев и проживает вместе с родными в селе Новгородка Свободненского района. Муж Агриппины Алексей уехал на Дальний Восток обживать земли предков ещё в 2016 году и вместе с родственниками успел оформить в общей сложности 10 гектаров земли.

Сама женщина при содействии российского МИД и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оформила документы для вступления в программу по переселению соотечественников. В декабре 2018 года она смогла приехать в Россию, где, не дожидаясь официального получения гражданства, Агриппина подала документы и на "дальневосточный гектар" — это позволяет новая поправка к закону.

— Согласно закону, теперь, выбирая Дальний Восток, соотечественники могут не только получить гражданство России в упрощённом порядке, а вместе с ним и все соответствующие пособия и льготы, действующие в ДФО, но и бесплатно оформить землю по программе "Дальневосточный гектар". Причём получить в пользование участок они могут параллельно с оформлением гражданства РФ, — рассказал генеральный директор АНО "АРЧК ДВ" Сергей Ховрат.

Участок Агриппины оформлен под ведение личного подсобного хозяйства. Семья также подала документы на получение ещё одного "дальневосточного гектара" — в этот раз для сына Алексея и Агриппины. 15-летний Дамиан получит участок после майских праздников уже как гражданин Российской Федерации.