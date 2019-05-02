Полиция Финляндии проверяет анонимную угрозу массового расстрела людей в ТЦ

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Полиция Финляндии проверяет анонимную угрозу массового расстрела людей в ТЦ

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Фото: © Flickr / Irmeli Aro

Полиция финского города Эспоо расследует анонимную угрозу массового расстрела людей в торговом центре Iso Omena. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, появившемуся в Сети, стрельба планируется 3 мая.

Полицейские патрули будут в ближайшие дни совершать обход торговых центров в Эспоо, — прокомментировал начальник следствия Теему Вяртинен.

По словам правоохранителей, ситуация находится под контролем, произошедшее расследуется как незаконная угроза.

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