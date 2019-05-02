Полиция Финляндии проверяет анонимную угрозу массового расстрела людей в ТЦ

Полиция финского города Эспоо расследует анонимную угрозу массового расстрела людей в торговом центре Iso Omena. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, появившемуся в Сети, стрельба планируется 3 мая.
— Полицейские патрули будут в ближайшие дни совершать обход торговых центров в Эспоо, — прокомментировал начальник следствия Теему Вяртинен.
We informed on 1st of May, that a threat against a shopping center in #Espoo has occurred. At the moment nothing implicates to a situation where tenants or any agents operating in the area should avoid places nearby or leave things undone. https://t.co/kDA0oq0HfJ— Poliisi LänsiUusimaa (@LUpoliisi) 2 мая 2019 г.
По словам правоохранителей, ситуация находится под контролем, произошедшее расследуется как незаконная угроза.
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