В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов

Читайте также

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов

302

Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Фото: © РИА Новости / Александр Полищук

Подчёркивается, что гибель 42 человек, а также убийство пяти до сих пор не расследованы.

Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека на Украине признала расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе неэффективным. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым, — заявила Фрейзер.

Она подчеркнула, что гибель 42 человек, а также убийство пяти до сих пор остаются не раскрытыми.

Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, — добавила Фрейзер.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×