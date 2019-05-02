В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов

Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека на Украине признала расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе неэффективным. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер.
— Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым, — заявила Фрейзер.
Она подчеркнула, что гибель 42 человек, а также убийство пяти до сих пор остаются не раскрытыми.
— Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, — добавила Фрейзер.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадало. Ответственность за это никто не понёс.
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