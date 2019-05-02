Трамп в июле может посетить Турцию

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп выразил желание посетить Турцию в июле. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Министр иностранных дел Турции отметил, что последний телефонный разговор президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома прошёл в позитивном ключе. Лидеры двух государств "рассмотрели все вопросы повестки дня".
Дональд #Трамп планирует посетить Турциюhttps://t.co/Mxj8YxtFbn#Турция #Венесуэла #МИД #Чавушоглу pic.twitter.com/EvCLVd8n5P— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 2 мая 2019 г.
Ранее Лайф писал, что в июне Дональд Трамп посетит Великобританию с первым государственным визитом и встретится с британской королевой Елизаветой II.
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