Кандидат в президенты Казахстана провалил экзамен на знание языка

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Кандидат в президенты Казахстана провалил экзамен на знание языка

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Общественный деятель Алиев, претендующий на высокий пост, недостаточно хорошо владеет государственным языком.

Казахстанский общественный деятель Жуматай Алиев, решивший участвовать в выборах президента страны, допустил очень грубые ошибки в тесте, доказав, что не очень хорошо владеет государственным языком. Об этом пишет Bnews.kz со ссылкой на ЦИК Казахстана.

Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе были допущены очень грубые ошибки — всего 19 ошибок по пунктуации и стилистике, — прокомментировал член лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.

По причине незнания языка Алиев выбывает из гонки за президентское кресло. Выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

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