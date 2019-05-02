Кандидат в президенты Казахстана провалил экзамен на знание языка

Общественный деятель Алиев, претендующий на высокий пост, недостаточно хорошо владеет государственным языком.

Казахстанский общественный деятель Жуматай Алиев, решивший участвовать в выборах президента страны, допустил очень грубые ошибки в тесте, доказав, что не очень хорошо владеет государственным языком. Об этом пишет Bnews.kz со ссылкой на ЦИК Казахстана.

— Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе были допущены очень грубые ошибки — всего 19 ошибок по пунктуации и стилистике, — прокомментировал член лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.

По причине незнания языка Алиев выбывает из гонки за президентское кресло. Выборы в Казахстане пройдут 9 июня.