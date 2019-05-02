ВСУ отчитались о трёх населённых пунктах, взятых под контроль в Донбассе

Украинские силовики за год взяли под контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе, в том числе три населённых пункта. Об этом сообщил командующий операцией объединённых сил Сергей Наев.

На занятой территории находятся хутор Свободный, Южное, Шумы.

Наев уточнил, что были изъяты 374 единицы оружия, порядка 252 килограммов взрывчатки, более 300 тысяч боеприпасов и материальные ценности на сумму 274 миллиона гривен (более 677 миллионов рублей).

Ранее военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев вернёт Донбасс через пять лет.