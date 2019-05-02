В результате ночной стрельбы в Москве пострадало четыре человека

В результате стрельбы в городе Московский пострадало четыре человека, один из которых был госпитализирован. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что трёх человек отпустили сразу после приёма в медучреждении. Ещё одного пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, стало известно, что удалось задержать стрелявшего. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня ночью в городе Московский произошла драка со стрельбой.