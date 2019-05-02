Зеленский заявил, что из "общего" у Украины с Россией осталась только граница

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности поиска компромисса в отношениях с Москвой при условии "возвращения" Киеву контроля над границей.

— Реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из общего у нас осталось лишь одно — это государственная граница, — написал Зеленский в посте в "Фейсбуке".

Победитель президентских выборов на Украине заявил, что Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" с украинской стороны. Лишь тогда, по его словам, стороны смогут продолжить поиски "общего".

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования России и Украины.