Зеленский заявил, что из "общего" у Украины с Россией осталась только граница

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Зеленский заявил, что из "общего" у Украины с Россией осталась только граница

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Фото: © Facebook / Владимир Зеленский

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности поиска компромисса в отношениях с Москвой при условии "возвращения" Киеву контроля над границей.

Реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из общего у нас осталось лишь одно — это государственная граница, — написал Зеленский в посте в "Фейсбуке".

Победитель президентских выборов на Украине заявил, что Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" с украинской стороны. Лишь тогда, по его словам, стороны смогут продолжить поиски "общего".

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования России и Украины.

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