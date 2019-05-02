Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Также Гидрометцентр предупреждает о высокой пожароопасности в столичном регионе 2 и 3 мая.

По сообщению метеослужбы, в Москве с 21:00 2 мая в течение суток будет наблюдаться сильный ветер с порывами до 13–18 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, днём в городе температура не преодолеет отметку в 12–14 градусов, возможен небольшой дождь.

Также в Москве сохранится сильно пониженное давление — 733,6 мм рт. ст. Сегодня уже побит рекорд аномально низкого давления, которое, по данным 1983 года, было зафиксировано на отметке в 737 мм рт. ст.