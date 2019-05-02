В США завершились съёмки "Теории большого взрыва"

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В США завершились съёмки "Теории большого взрыва"

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Фото: © Instagram/kaleycuoco

В США творческая команда сериала "Теория большого взрыва" записала финальные сцены последней, 279-й серии, которая выйдет на экраны 16 мая.

Эпизод будет разделён на две части, первую из которых снимали на площадке со зрителями, а вторую — в съёмочном павильоне.

Некоторые зрители, чтобы попасть на съёмки, ночевали у дверей студии.

Я бы и снова это сделала, — рассказала Малери Шактер, простоявшая в очереди четырнадцать часов.

Напомним, премьера сериала "Теория большого взрыва" состоялась 24 сентября 2007 года на телеканале CBS. Финальный, двенадцатый сезон вышел на экраны осенью 2018 года.

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