Белоруссия вновь начала получать чистую российскую нефть

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Белоруссия вновь начала получать чистую российскую нефть

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Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В Белоруссию начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу "Дружба". Об этом говорится в сообщении компании "Белнефтехим".

Отмечается, что в 12:40 соответствующая стандарту нефть поступила на границу Белоруссии. После проведения ряда технических операций и отбора проб в 14:28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.

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