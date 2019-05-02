Белоруссия вновь начала получать чистую российскую нефть

В Белоруссию начала поступать чистая российская нефть по нефтепроводу "Дружба". Об этом говорится в сообщении компании "Белнефтехим".

Отмечается, что в 12:40 соответствующая стандарту нефть поступила на границу Белоруссии. После проведения ряда технических операций и отбора проб в 14:28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.