Люди несут цветы к стеле Одессы в Александровском саду в Москве

К стеле Одессы в Александровском саду Московского Кремля люди несут цветы в память о жертвах трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Стоит отметить, что люди приносят к стеле красные гвоздики, как символ памяти и скорби.

Траурные мероприятия происходят и в самой Одессе, там в них принимают участие более тысячи человек. Люди продолжают массово нести цветы к зданию Дома профсоюзов.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственность за это никто не понёс.