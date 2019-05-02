На Украине мясная корзина подорожала на 16% за год

В её состав вошло по одному килограмму буженины, сарделек молочных, сарделек с сыром, сырокопчёной, варёно-копчёной колбасы и филейных сосисок.

О подорожании мясной корзины на 16% за год сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в "Фейсбуке".

— Несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16% — с 958 гривен (около 36 долларов) в 2018 году до 1110,8 гривны (около 42 долларов) в 2019 году, — написал Дорошенко.

По его словам, буженина за год подорожала на 12%, колбаса сырокопчёная — на 13%, колбаса салями варёно-копчёная — на 18%, сардельки молочные — на 20%, сардельки с сыром — на 22%, сосиски филейные — на 22%.